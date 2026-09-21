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Татар-информ

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Для людей с судимостью из Татарстана прошли 39 ярмарок вакансий

Для людей с судимостью из Татарстана прошли 39 ярмарок вакансий

В первом полугодии кадровый центр «Работа России» РТ совместно с УФСИН РФ по РТ провел 110 профориентационных мероприятий для 762 человек с судимостью.

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