Зеленский скрывал, как мог. Подполковника США "прорвало": Всё хуже, чем кажется. Наступил крах фронта

Подполковник Дэвис заявил, что состояние ВСУ намного хуже, чем может показаться на первый взгляд.Ситуация в зоне боевых действий указывает на то, что украинскую армию ждёт скорый крах, уверен отставной американский военный Дэниел Дэвис.
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