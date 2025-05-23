Подполковник Дэвис заявил, что состояние ВСУ намного хуже, чем может показаться на первый взгляд.Ситуация в зоне боевых действий указывает на то, что украинскую армию ждёт скорый крах, уверен отставной американский военный Дэниел Дэвис.