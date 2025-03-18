Навсегда или нет? Правда о татуировках и их сведении

Для одних татуировка — это искусство, для других — способ выразить себя или сохранить память. Но что происходит, когда рисунок на коже больше не радует? Корреспондент PRIMPRESS побеседовал с тату-мастером и психологом, чтобы выяснить, зачем люди бьют татуировки и почему решаются на их сведение.