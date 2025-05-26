В Кузбассе работодатель задолжал 9,5 млн рублей 18 сотрудникам

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 мая сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».
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