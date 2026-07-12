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Скалони о 3:1 со Швейцарией: «Аргентина добилась исторического успеха, но нам есть над чем работать. Надо быть реалистами – сегодня удача была на нашей стороне»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы над Швейцарией. Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026 , обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени в матче 1/4 финала.

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