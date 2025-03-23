Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Мозги. Промыли.это.проблема.с.ней.столкнемсяПодростки в оккуп...
  • Валерий Фоменков
    Надеемся, что так и будет в случае появления лягушатников.Одесское подполье...
  • Александр
    Тогда о чем с ним говорить? Понятие «государство» к этой территории не применимо. Мало ли кто вокруг бродит. Земля-то...Трамп воспринимае...

❗️🇺🇦ВСУ продолжают активно использовать любые гражданские постройки, как укрытие🤬 ❗️На кадрах последствия прилета по ангару, в котором боевики ВСУ оборудовали себе позиции #ВСУ #ЗСУ #СВО #Украина #Rosomak.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх