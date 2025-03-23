❗️🇺🇦ВСУ продолжают активно использовать любые гражданские постройки, как укрытие🤬 ❗️На кадрах последствия прилета по ангару, в котором боевики ВСУ оборудовали себе позиции #ВСУ #ЗСУ #СВО #Украина #Rosomak.
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❗️🇺🇦ВСУ продолжают активно использовать любые гражданские постройки, как укрытие🤬 ❗️На кадрах последствия прилета по ангару, в котором боевики ВСУ оборудовали себе позиции #ВСУ #ЗСУ #СВО #Украина #Rosomak.
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