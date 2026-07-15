Политолог Журавлев объяснил смену стиля Зеленского

2022-й год стал переломным моментом в изменении образа президента Украины Владимира Зеленского. Прежние темно-синие и бежевые костюмы с рубашкой и галстуком, которые он носил ранее, уступили место одежде в стиле милитари.
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