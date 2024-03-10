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Медведев о победе над Карбаллес-Баэной: «Итоговый счет 6:2, 6:3, а мы играли полтора часа – это довольно много»

Медведев о победе над Карбаллес-Баэной: «Итоговый счет 6:2, 6:3, а мы играли полтора часа – это довольно много»

Он обыграл Роберто Карбаллес-Баэну 6:2, 6:3. «Это был непростой матч. Тут медленные розыгрыши, итоговый счет 6:2, 6:3, а мы играли полтора часа – это довольно много.

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