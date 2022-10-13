На Крымском мосту возобновили движение электричек

Первые электропоезда в четверг успешно прошли по Крымскому мосту. Чтобы разгрузить паромную переправу, электрички между Керчью и Анапой будут ходить по учащенному расписанию, сообщил оператор перевозок Южная пригородная пассажирская компания.
Первые электропоезда в четверг успешно прошли по Крымскому мосту. Чтобы разгрузить паромную переправу, электрички между Керчью и Анапой будут ходить по учащенному расписанию, сообщил оператор перевозок Южная пригородная пассажирская компания.
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