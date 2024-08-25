В Крыму реализуется проект по сохранению памятников дворцово-парковой архитектуры полуострова

Крымский федеральный университет стал партнером проекта «Таврида сокровенная», направленного на популяризацию вопросов сохранения памятников дворцово-парковой архитектуры и приумножение культурного наследия Крыма.
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