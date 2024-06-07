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Калужские новости

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Проект реставрации калужской «Усадьбы Фалеевых» одобрили

Проект реставрации калужской «Усадьбы Фалеевых» одобрили

Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации здания на Вилонова,32 в Калуге, построенного еще в 60-е - 70-е годы XVIII века и принадлежавшего купцам-старообрядцам ФалеевымИсторико-культурная экспертиза одобрила проект реставрации здания на Вилонова,32 в Калуге, построенного еще в 60-е - 70-е годы XVIII века и принадлежавшего купцам-старообрядцам Фалеевым.

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