Проект реставрации калужской «Усадьбы Фалеевых» одобрили

Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации здания на Вилонова,32 в Калуге, построенного еще в 60-е - 70-е годы XVIII века и принадлежавшего купцам-старообрядцам ФалеевымИсторико-культурная экспертиза одобрила проект реставрации здания на Вилонова,32 в Калуге, построенного еще в 60-е - 70-е годы XVIII века и принадлежавшего купцам-старообрядцам Фалеевым.