Прибалтийские политические камикадзе делают всё, чтобы попасть под денацификацию Дмитрий Родионов На фото: госсекретарь США Марко Рубио (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Блинов Игорь Шатров Конфликт на Украине может обостриться и перерасти в более масштабное противостояние, заявил госсекретарь США Марко Рубио.