БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Границы СВО: Рубио намекнул европейцам, что от Украины лучше держаться подальше

Границы СВО: Рубио намекнул европейцам, что от Украины лучше держаться подальше

Прибалтийские политические камикадзе делают всё, чтобы попасть под денацификацию Дмитрий Родионов На фото: госсекретарь США Марко Рубио (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Блинов Игорь Шатров Конфликт на Украине может обостриться и перерасти в более масштабное противостояние, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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