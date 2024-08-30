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Убийца пермячки и ее маленькой дочери часто ругался со своей жертвой

Убийца пермячки и ее маленькой дочери часто ругался со своей жертвой

Подозреваемый проявлял сильную ревность к бывшему мужу убитой.В Пермском крае, в городе Чусовом, были найдены тела молодой женщины и ее дочери.

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