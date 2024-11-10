Воскресный вайб тыловых спальных районов Донецка Когда у тебя день рождения - об этом знает вся Щётка) любопытно, что у чувака в машине за акустика, что на последних этажах девятиэтажек гудят окна ну и, конечно, мы за них рады) Этот ребенок сделал мой вечер) P.