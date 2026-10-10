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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«». Винисиус после удаления сделал репост подборки фолов на нем со словами «А желтые и красные всегда получает Вини – позор, мафия!»

Вингер « Реала »  Винисиус Жуниор  отреагировал на публикацию с критикой в адрес судей. На 72-й минуте игры 10-го тура Ла Лиги « Мадрид » – « Вильярреал » (1:0) рефери Исидро Диас де Мера после просмотра повтора отменил гол бразильца и удалил его с поля – в ходе атаки вингер «сливочных»  схватил за волосы полузащитника соперника Натана Салиба .

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