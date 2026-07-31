⚖️ В Евпатории мужчину осудили за призывы к экстремизму в интернете В 2023 году он публиковал в соцсетях призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.
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⚖️ В Евпатории мужчину осудили за призывы к экстремизму в интернете В 2023 году он публиковал в соцсетях призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.