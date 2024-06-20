Удары по России западным оружием близки к военной агрессии — Путин

Россия готова по примеру Запада начать поставлять оружие его противникам, считая близкой к прямой военной агрессии накачку ВСУ дальнобойными ракетами, которыми бьют по российским городам, заявил президент России Владимир Путин 20 июня журналистам во время визита в Северную Корею.
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