Как дорожные технологии обеспечивают безопасность на трассах

В мире много говорят о безопасности транспорта. И как-то совсем мало о том, что дорожные строители тоже многое делают для того, чтобы машины ездили без аварий, а пешеходы спокойно пересекали не только улицы, но и магистрали.
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