Новая геополитическая реальность, которую Анкара пытается создать в регионе

Сегодня 29 октября 2023 года исполнилось 100 лет со дня образования Турецкой Республики. Мустафа Кемаль Ататюрк, будучи её непосредственным архитектором, параллельно новому видению и цели возложил на Республику обязательства и ответственность.
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