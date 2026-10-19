До конца года оплату проезда по биометрии планируют запустить на МЦД-3. Сейчас такой способ доступен на всех турникетах метро и МЦК, в аэроэкспрессе, на регулярных речных маршрутах, а также на МЦД-4, МЦД-1 и МЦД-2.
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