До конца года оплату проезда по биометрии планируют запустить на МЦД-3. Сейчас такой способ доступен на всех турникетах метро и МЦК, в аэроэкспрессе, на регулярных речных маршрутах, а также на МЦД-4, МЦД-1 и МЦД-2.