Царьград

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В Тюмени группа мошенников обманула 191 жителя на 23 миллиона рублей

В Тюмени группа мошенников обманула 191 жителя на 23 миллиона рублей

Злоумышленники совершали мошенничества с оформлением кредитов и покупкой дорогостоящей техники.Прокуратура Тюменской области передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении троих жителей областной столицы.

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