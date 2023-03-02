В Тюмени группа мошенников обманула 191 жителя на 23 миллиона рублей

Злоумышленники совершали мошенничества с оформлением кредитов и покупкой дорогостоящей техники.Прокуратура Тюменской области передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении троих жителей областной столицы.
Злоумышленники совершали мошенничества с оформлением кредитов и покупкой дорогостоящей техники.Прокуратура Тюменской области передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении троих жителей областной столицы.
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