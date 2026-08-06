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Тестовые матчи. «Стормерс» сыграют с Новой Зеландией, Япония встретится с Австралией, Аргентина против ЮАР

7-8 августа пройдут тестовые матчи по регби Тестовые матчи 7 августа Стормерс – Новая Зеландия – 20.10 8 августа Япония – Австралия – 9.

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