Очередная гибель американского пехотинца произошла на одной из военных баз в США

Форт-Брэгг – одна из основных военных баз США, расположенная в штате Северная Каролина. Там произошло трагическое для американской армии событие – четверо военнослужащих 1-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии были буквально выброшены из внедорожника Humvee после того, как машина перевернулась.
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