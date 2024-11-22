"Под шумок визгов". Депутат ГД с Алтая ответил на реакцию Запада на удар "Орешником"

Он порекомендовал западным элитам сидеть и слушать каждое слово президента России Обращение президента России Владимира Путина, с которым он выступил 21 ноября перед россиянами, адресовано также и врагам государства - западным элитам.
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