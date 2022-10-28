Авиакомпания «Победа», которая оставалась единственным крупным перевозчиком, не летавшим после введения антироссийских санкций за пределы РФ, зимой намерена возобновить рейсы в Турцию

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur DogmanАвиакомпания "Победа", которая остается единственным крупным перевозчиком, не летающим за пределы России после введения антироссийских санкций, намерена возобновить полеты в Турцию этой зимой.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur DogmanАвиакомпания "Победа", которая остается единственным крупным перевозчиком, не летающим за пределы России после введения антироссийских санкций, намерена возобновить полеты в Турцию этой зимой.
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