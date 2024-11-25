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Власти не поддержали: В России не захотели вводить закон о депремировании работников

Власти не поддержали: В России не захотели вводить закон о депремировании работников

Правительство не стало поддерживать законопроект о депремировании работников.Стало известно, что правительство России отказалось поддерживать законопроект ряда депутатов Госдумы, по которому предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие "депремирование", а заодно и порядок такой процедуры.

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