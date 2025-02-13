13 февраля отмечают День подруг

13 февраля - прекрасный повод отпраздновать женскую дружбу! В этот день можно собраться женской компанией, устроить уютные посиделки, порадовать друг друга приятными сюрпризами или просто сказать теплые слова благодарности.
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