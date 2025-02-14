МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС

Сотрудники МАГАТЭ услышали взрыв со стороны разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭСМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), делегация которого сейчас находится на Украине, подтверждает взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, который прогремел в ночь на 14 февраля.