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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Котлеты которые любят дети

Котлеты для своих детей, они их очень обожают и съедают в этот же день, и так давайте начнем. Ингредиенты: Фарш из курицы 0,500 Лук репчатый 0,100 Чеснок 0,003 2 зубчика Хлеб по 0,200 количество хлеба по вашему желанию Яйцо 1шт Соль, перец по вкусу Сыр 0,100 Яйцо отварное 2шт Петрушка и укроп можно выбрать что […].

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