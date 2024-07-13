Подводная фотосессия в ледяной воде канадского озера — новый рекорд Гиннесса

Мы соседи по планете

Фотограф Стивен Хэйнинг (Steve Haining) и его любимая подводная модель Кьяра Антоски (Ciara Antoski) установили рекорд Гиннесса, реализовав фотосессию на затонувших кораблях на глубине более 6 метров без использования аквалангов.