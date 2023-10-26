Бандитский Детройт в трейлере RoboCop: Rogue City Teyon и Nacon затесались в ряды партнеро...

Бандитский Детройт в трейлере RoboCop: Rogue CityTeyon и Nacon затесались в ряды партнеров Xbox и показали на сабантуе Фила Спенсера очередной трейлер шутера RoboCop: Rogue City, события которого развернутся между вторым и третьим фильмами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)