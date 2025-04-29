Украинские власти боятся лояльности местного населения Днепропетровской области к России, с этим и связана обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сёл региона, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии