Болгарский народ встречал Красную Армию хлебом-солью

Жители Софии встречают бойцов Красной Армии Общая ситуация После Ясско-Кишиневской операции (Катастрофа немецкой группы армий «Южная Украина») войска 3-го Украинского фронта, не встречая сопротивления, к 6 сентября 1944 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии