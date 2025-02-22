Многодетный отец рассказал о службе наводчиком танка Т-72БЗМ в зоне СВО

Отец шестерых детей и наводчик танка Т-72БЗМ группировки войск «Север» с позывным Винни-Пух в преддверии Дня защитника Отечества рассказал о своей службе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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