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Загадочные многоугольники обранужены под поверхностью Марса

Исследователи, управляющие китайским марсоходом «Чжуронг», говорят, что обнаружили серию загадочных многоугольников, скрытых под поверхностью планеты, похожих на многоугольники, обнаруженные НАСА на поверхности Марса в 2012 году.

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