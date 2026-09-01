"Шанхайские драконы" подписали контракт с форвардом Александровым

Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" подписал соглашение на сезон с нападающим Никитой Александровым. Русский хоккеист, ранее выступавший за "Сент-Луис Блюз" и другие команды, дебютировал в НХЛ в ноябре 2022 года, а в декабре 2025-го перешел в "Лос-Анджелес Кингз".