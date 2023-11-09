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Что последует за смертью короля Карла? Есть ли у Гарри шанс стать королем?

Что последует за смертью короля Карла? Есть ли у Гарри шанс стать королем?

Стало известно, что ждет королеву Камиллу. Карл III не сможет оставить трон своей жене Камилле LEGION-MEDIAКарл III был официально коронован только в мае этого года, но британцы не могут не задумываться о том, кто в один прекрасный день сменит этого монарха на троне.

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