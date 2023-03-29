Раки, стерлядь и другие: в Миллеровском районе развивается современное аквакультурное хозяйство

Миллеровец Андрей Деревянчук совместно с партнером Петром Шевцовым активно занимаются развитием нового современного аквахозяйства, первого и единственного в Миллеровском районе, на котором уже сейчас выращивают различные виды объектов аквакультуры.
Миллеровец Андрей Деревянчук совместно с партнером Петром Шевцовым активно занимаются развитием нового современного аквахозяйства, первого и единственного в Миллеровском районе, на котором уже сейчас выращивают различные виды объектов аквакультуры.
Свежие комментарии