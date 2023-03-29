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Раки, стерлядь и другие: в Миллеровском районе развивается современное аквакультурное хозяйство

Миллеровец Андрей Деревянчук совместно с партнером Петром Шевцовым активно занимаются развитием нового современного аквахозяйства, первого и единственного в Миллеровском районе, на котором уже сейчас выращивают различные виды объектов аквакультуры.

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