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Украину провозгласили в цирке, а похоронит её клоун

Украину провозгласили в цирке, а похоронит её клоун

Невоенный анализ-51. Залужный капут. Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Украину провозгласили в цирке, а похоронит её клоун.&quot;- так такую задачу ставили Зеленскому его хозяева- похоронить Украину и украинцев. Он с нею справляется на отлично.
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