Экс-посол КНР: США повысят риск войны на Тайване, нарушив принцип одного Китая

Global Look Press/Zha Chunming/Xinhua Если Вашингтон нарушит важный принцип "одного Китая", по которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастет, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай.
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