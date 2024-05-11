Гол Тарасенко помог «Флориде» крупно победить «Бостон»

«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии. В ночь на 11 мая в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».