Гол Тарасенко помог «Флориде» крупно победить «Бостон»

«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии. В ночь на 11 мая в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».
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