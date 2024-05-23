Виктор Анисимов Чем ближе полное поражение украины на полях сражений, тем яростнее доказывают мне что "украинцы это русские", только запуганные либо обманутые Западом, нацистами, своими нечестными президентами, наобещавшими им сладкую и безбедную жизнь под крылышком западных стран за всего лишь предательство Русского Мира и России.
Настало время охренительных историй
Комментарии
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Natalija Osminina
Только вчера слушала. Классный мужик, даже лицо не стал скрывать при выходе в чатрулетку. Но он и БЫЛ адекватным. Когда его блогер спросил, как можно сохранить адекватность в этом дурдоме, тот сответил- изолироваться.
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16 мин.
Natalija Osminina
https://dzen.ru/video/watch/6649e95a7e26e43777029704?clid=1400&rid=3780830089.253.1716488561444.28825
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dzen
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16 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
Спасибо,.
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12 мин.
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