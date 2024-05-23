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Настало время охренительных историй

Настало время охренительных историй

Виктор Анисимов Чем ближе полное поражение украины на полях сражений, тем яростнее доказывают мне что "украинцы это русские", только запуганные либо обманутые Западом, нацистами, своими нечестными президентами, наобещавшими им сладкую и безбедную жизнь под крылышком западных стран за всего лишь предательство Русского Мира и России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Только вчера слушала. Классный мужик, даже лицо не стал скрывать при выходе в чатрулетку. Но он и БЫЛ адекватным. Когда его блогер спросил, как можно сохранить адекватность в этом дурдоме, тот сответил- изолироваться.
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16 мин.
Natalija Osminina
https://dzen.ru/video/watch/6649e95a7e26e43777029704?clid=1400&amp;rid=3780830089.253.1716488561444.28825
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16 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
Спасибо,.
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