Настало время охренительных историй

Natalija Osminina

Только вчера слушала. Классный мужик, даже лицо не стал скрывать при выходе в чатрулетку. Но он и БЫЛ адекватным. Когда его блогер спросил, как можно сохранить адекватность в этом дурдоме, тот сответил- изолироваться.