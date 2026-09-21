Кладу их на сковороду отверстием вниз: секрет сочных домашних беляшей на кефире без капли дрожжей

Для домашних беляшей не всегда хочется возиться с дрожжевым тестом и долго ждать, пока оно подойдёт. Беляши на кефире готовятся проще и быстрее, а тесто получается мягким, нежным и хорошо сочетается с сочной мясной начинкой.