Кладу их на сковороду отверстием вниз: секрет сочных домашних беляшей на кефире без капли дрожжей

Для домашних беляшей не всегда хочется возиться с дрожжевым тестом и долго ждать, пока оно подойдёт. Беляши на кефире готовятся проще и быстрее, а тесто получается мягким, нежным и хорошо сочетается с сочной мясной начинкой.
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