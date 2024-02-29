Адриан Белый: "Нужно развить децентрализацию услуг по радио- и химиотерапии"

Многие онкологические пациенты уезжают из Молдовы лечиться за границу, полагая, что за рубежом качество этих услуг намного выше, чем у нас, и там есть более современное оборудование, и во многих аспектах они правы.
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