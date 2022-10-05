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«Газпром» заявил о возможности разорвать контракт с Молдавией

«Газпром» заявил о возможности разорвать контракт с Молдавией

  «Газпром» заявил о возможности прекратить поставки газа в Молдавию в случае неоплаты «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в  «Газпром» заявил о возможности прекратить поставки газа в Молдавию в случае неоплаты «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября, а также разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

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