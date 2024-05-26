Российские войска взяли село Берестовое в Харьковской области

Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям группировки «Запад»Подразделения группировки «Запад» ВС РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
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