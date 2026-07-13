Ансамбль «Славянский лик» из Серпухова стал победителем на международном фестивале «Мост дружбы»

С шестого по одиннадцатое июля Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа городского округа Серпухов представил Россию и стал победителем на международном многожанровом фестивале-конкурсе „Мост дружбы“ в Баку.