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Ансамбль «Славянский лик» из Серпухова стал победителем на международном фестивале «Мост дружбы»

Ансамбль «Славянский лик» из Серпухова стал победителем на международном фестивале «Мост дружбы»

С шестого по одиннадцатое июля Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа городского округа Серпухов представил Россию и стал победителем на международном многожанровом фестивале-конкурсе „Мост дружбы“ в Баку.

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