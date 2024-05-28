Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки на Вышке-2, где неизвестный избил детей

Мужчина ударил одного ребенка, который был на руках у отца, кулаком, а второго — пнул.Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, требует доклада о драке, в результате которой пострадали дети в Перми.
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