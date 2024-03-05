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"А кто за Путина пойдет голосовать?": Сатановский рассказал чем закончатся выборы президента для кандидата № 1

"А кто за Путина пойдет голосовать?": Сатановский рассказал чем закончатся выборы президента для кандидата № 1

Интересная жизнь с Vera Star Российский политолог и публицист Евгений Сатановский с октября 2023 года отсутствует на федеральном ТВ и практически прекратил вести свой некогда популярный Telegram-канал, лишь изредка выкладывая в нём свои размышления о жизни.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Клещев
То есть вы полагаете, что Путин не знает, что не все согласны с его действиями? По вашей логике, 80% - это показатель, что все согласны, а 60% - показатель, что не все.
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8 час.
Люся Люся
все пойдут за Путина. Потому что русофобское г@вно сбежало из страны, их приглашать на голосование никто не собирается. А интернетовские шавки &quot; Россия без Путина&quot;  вообще не россияне.
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7 час.
Алексей Смирнов
Я бы не стал поддерживать Путина в его внутренней политике, но сейчас война, которая правильно была начата, хотя и на 8 лет позднее чем нужно было, и теперь необходимо дать Путину её закончить.
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6 час.

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