"А кто за Путина пойдет голосовать?": Сатановский рассказал чем закончатся выборы президента для кандидата № 1

ЮК Юрий Клещев То есть вы полагаете, что Путин не знает, что не все согласны с его действиями? По вашей логике, 80% - это показатель, что все согласны, а 60% - показатель, что не все.

Люся Люся все пойдут за Путина. Потому что русофобское г@вно сбежало из страны, их приглашать на голосование никто не собирается. А интернетовские шавки " Россия без Путина" вообще не россияне.