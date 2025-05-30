Инсектицид ПОРФИР, КС: мягкая сила, высокий результат

Получил регистрацию новый инсектицид «Щёлково Агрохим» ПОРФИР, КС (200 г/л хлорантранилипрола). Препарат обеспечивает эффективную защиту широкого спектра культур – полевых, плодовых и овощных – от чешуекрылых, жесткокрылых и других классов вредителей, включая резистентные популяции.
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